Die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003) hat heute Morgen in einer News mitgeteilt, dass man einen Solarpark im Nordwesten Englands nahe der Stadt Blackpool von der SPI China Limited (SPI), einer Tochter der um Nasdaq notierten SPI Energy Co., Ltd., gekauft hat.

Das SDAX-Unternehmen zahlt für den Solarpark mit einer Gesamterzeugungsleistung von 4,5 MW insgesamt rund 5,4 Mio. EUR. ...

