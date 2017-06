Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Ausgabe 23/17, ab heute im Handel) stellt Allegra Curtis (50), Tochter von Christine Kaufmann und Hollywood-Star Tony Curtis (verstorben 2010), ihren Verlobten Ruben Rosic vor. Er ist jünger als sie und studierter Sport-, Kultur- und Eventmanager. Allegra Curtis sagte: "Seine Liebe gibt mir Kraft, um über den Tod meiner Mutter hinwegzukommen." Christine Kaufmann war am 28. März gestorben. "Meine Mutter war sehr glücklich, dass ich so einen kreativen tollen Partner gefunden habe, der so gut zu mir passt. Sie fand es sexy, dass ich einen jüngeren, attraktiven Freund an meiner Seite habe, der sich auch gut mit meinem Sohn versteht."



