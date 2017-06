Schwarzach am Main - Niedrige Zinsen gepaart mit höherer Inflation - für Sparer ein schwieriges Investitionsumfeld. Denn die Realrenditen sinken, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die IKB biete mit ihrer neuen Inflationsanleihe (ISIN DE000A2E4P48/ WKN A2E4P4) Anlegern die Möglichkeit, einen schleichenden Wertverlust auszugleichen. Als Richtwert für die Verzinsung der Anleihe diene ab dem zweiten Laufzeitjahr - im ersten Jahr gebe es fix 1,25 Prozent p.a. - der Harmonisierten Verbraucherpreisindex ohne Tabakwaren für die Eurozone. Das Besondere: Der jährlichen prozentualen Veränderung des Barometers werde noch eine Sockelrendite von 0,5 Prozent p.a. hinzuaddiert. Eine Mini-Rendite sei Anlegern also in jedem Fall sicher. Zudem sei die fünfjährige Anleihe, die noch bis zum 23. Juni gezeichnet werden könne, mit einem vollen Kapitalschutz am Laufzeitende ausgestattet. (Ausgabe 21/2017) (01.06.2017/alc/n/a)

