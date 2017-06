Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rocket Internet nach Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,15 Euro belassen. Am Anlagehintergrund für die Aktien der Start-up-Schmiede habe sich im Grunde nichts geändert, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie vom Donnerstag. Angesichts teils pessimistischer Markterwartungen sei das Chance-Risiko-Verhältnis weiter attraktiv. Ein notwendiger Kurstreiber sei ein erfolgreicher Börsengang einer der Beteiligungen wie Delivery Hero oder Hello Fresh./mis/ag

