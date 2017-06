Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der chinesische Markt für Automatisierungstechnik wachse wieder, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die langfristigen Treiber seien intakt. Multinationale Unternehmen dominierten den chinesischen Markt, was sich in den kommenden Jahren in einigen Segmenten wie Inverter- und Robotertechnik aber ändern könnte. Der Experte zieht die Aktien von Schneider ('Buy') und Siemens ('Hold') denen von ABB ('Hold') vor./mis/tav

