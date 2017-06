Die Heizölpreise zeigen sich auch am Donnerstag weiter rückläufig. Abschläge von durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter machen den Weg frei für den tiefsten Stand seit gut drei Wochen. Außerdem rückt das bisherige Jahrestief der Heizölpreise, das vom 8. Mai datiert, in greifbare Nähe. Höheren Tagespreisabschlägen - nach denen es gestern zunächst aussah - wurde am späten Abend eine Absage erteilt. ...

