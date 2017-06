Nürnberg (ots) -



Harald Rosenberger (40) ist seit heute neues Vorstandsmitglied der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG (NLV). Dort verantwortet er den Bereich Lebensversicherung, Mathematik und Rückversicherung. Er wird sowohl das Produktportfolio als auch das Geschäftsmodell weiterentwickeln.



Harald Rosenberger kommt von der Munich Re, wo er als Head of Innovation tätig war und die Innovationsentwicklung maßgeblich mitgestaltet hat.



Mit langjähriger Berufserfahrung im Bereich Innovationsmanagement bei Versicherungen und Rückversicherungen ist Harald Rosenberger ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Er ist Aktuar und hat einen MBA-Insurance der Universität Leipzig sowie einen Master in Mathematik der TU München.



Rosenberger übernimmt einen Teil der Aufgaben von Dr. Jürgen Voß, der Vorstandssprecher der NLV bleibt. Zum 1. Januar 2017 war Dr. Voß zusätzlich zu dieser Funktion zum Kapitalanlage-Vorstand der börsennotierten Dachgesellschaft NÜRNBERGER Beteiligungs-AG berufen worden.



