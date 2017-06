Die Delignit AG ist ein börsennotiertes Tochterunternehmen der Industrieholding MBB SE, die 76 Prozent der Anteile an dem Hersteller ökologischer, laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen hält. Delignit ist mit seinen Produkten Zulieferer für die Automobil-, Bahn- und Luftfahrtindustrie und konnte gerade zwei Folgeaufträge für seine Bahnsparte von der europäischen Tochtergesellschaft eines internationalen Konzerns aus Asien an Land ziehen. Gegenstand des Vertrages sind die von Delignit in den vergangenen Jahren entwickelten innovativen System-Bodenlösungen.Im Rahmen dieser ...

