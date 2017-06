Original-Research: Clere AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Clere AG Unternehmen: Clere AG ISIN: DE0005215107 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 01.06.2017 Kursziel: 16,33 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.01.2016: Hochstufung auf BUY von ADD Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CLERE AG (ISIN: DE0005215107) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 25,20 auf EUR 16,33. Zusammenfassung: Clere AG hat sich entschieden, die Aktie von der Frankfurter Wertpapierböre zu delisten, da der Nutzen des Listings die Kosten nicht länger rechtfertigt. Clere hat eine Delisting-Vereinbarung mit ihrem Hauptaktionär Elector GmbH abgeschlossen, in der sich Elector dazu verpflichtet, den Clere-Aktionären ein Angebot zum Erwerb aller Aktien gegen eine Geldleistung zu machen. Die Höhe dieser Leistung entspricht mindestens dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien während der letzten sechs Monate vor der Bekanntmachung der Entscheidung von Elector, das Angebot abzugeben, und wurde auf EUR16,33 festgelegt. Wir gehen davon aus, dass Aktionäre, die nicht im Besitz einer illiquiden Aktie bleiben wollen, das Angebot akzeptieren müssen. Wir senken unser Kursziel auf EUR16,33 (bisher: EUR25,20) und stufen die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab. First Berlin Equity Research has published a research update on CLERE AG (ISIN: DE0005215107). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 25.20 to EUR 16.33. Abstract: Clere AG has decided to delist the share from the Frankfurt Stock Exchange, as the benefits of being listed no longer justify the expense. Clere has concluded a delisting agreement with its main shareholder, Elector GmbH. As a result, Elector is obliged to offer Clere shareholders a cash payment equivalent to a minimum of the weighted average of the share price of the last six months preceeding the publication of the decision of Elector to submit an offer to acquire all the shares. This price amounts to EUR16.33 per share. We believe that shareholders who do not want to end up with an illiquid share will have to accept the offer. We lower our price target to EUR16.33 (previously: EUR25.20) and downgrade the stock from Buy to Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15267.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

