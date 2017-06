Das Wertpapier der Deutschen Telekom führt heute die Dax-Verliererliste klar an, jedoch sind diese Abgaben auf einen Dividendenabschlag zurückzuführen. Mittelfristig stehen dem Wertpapier mit einem kürzlich vollzogenen Ausbruch über eine mehrjährige Hürde dennoch alle Türen offen.

Einst wurde das Wertpapier der Deutschen Telekom als große Hoffnung der New Economy gehandelt und zugleich gerne auch als Volksaktie bezeichnet - Der Zusammenbruch der Blase führte zu einem anschließenden Kurssturz auf 8,14 Euro - von einst über 85,00 Euro wohlgemerkt. Ab 2002 konnte der Wert zwar eine tragfähige Unterstützung vorweisen, tendierte zunächst aber einige Jahre in einer Handelsspanne zwischen grob 7,80 und 17,60 Euro seitwärts. Trendverläufe wechselten sich schließlich alle Jahre wieder ab, bis das Wertpapier zusammen mit dem wieder erstarkten Gesamtmarkt im April 2015 an die obere Begrenzung vorstieß und diese auch vor wenigen Tagen überwinden konnte. Der heutige Kursabschlag führte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...