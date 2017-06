Hamburg (ots) - Gesundheitskurse, Krankengeld, Therapieanträge: Die Mitarbeiter der DAK-Gesundheit kümmern sich kompetent um die Anliegen ihrer Kunden und sind für sie persönlich erreichbar. Dieser Kundenservice wurde erneut ausgezeichnet: Der TÜV Rheinland prüfte intensiv die Qualität der Kundenberatung der Krankenkasse und verlängerte das begehrte Gütesiegel "Zertifizierte Servicequalität - Finance". Für ihre Untersuchung nahmen die unabhängigen Experten bundesweit zahlreiche Servicezentren und Fachabteilungen der DAK-Gesundheit unter die Lupe.



Der TÜV Rheinland vergab das TÜV-Siegel an die DAK-Gesundheit nach sorgfältiger Prüfung. Es ging dabei um verschiedene Aspekte des Kundenservices, insbesondere um eine gute Erreichbarkeit und eine kompetente freundliche Beratung. "Uns ist wichtig, dass wir beim Service eine sehr gute Qualität bieten", erklärt Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit. "Wir sind für unsere Kunden ein kompetenter Partner in allen Fragen zu den Themen Gesundheit und Pflege - und das ein Leben lang." Zum guten Service zählten auch kurze Reaktions- und Bearbeitungszeiten, Freundlichkeit und eine hohe Fachkompetenz der Mitarbeiter.



Siegel für drei Jahre



In ihrem Abschlussbericht würdigten die TÜV-Prüfer das "ganzheitliche Service- und Qualitätsmanagementsystem" der DAK-Gesundheit. Dies beinhaltet unter anderem ein Verbesserungssystem, das die Arbeit in den Geschäftsstellen fortlaufend begleitet. "Guter Kundenservice ist ein Prozess", erklärt Storm. Nach dem Urteil vom TÜV Rheinland sind diese Abläufe bei der DAK-Gesundheit ausgezeichnet organisiert. Deshalb erhielt die Krankenkasse ihr Siegel für weitere drei Jahre.



Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Kassen in Deutschland und versichert mehr als 5,8 Millionen Menschen. Weitere Informationen über das TÜV-Siegel und andere Auszeichnungen der Krankenkasse gibt es unter www.dak.de/auszeichnungen im Internet.



