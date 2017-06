Wien - Wolfgang Hoehn, zuletzt Head of Structured Funds bei UniCredit in München, hat das Unternehmen bereits zum Jahresende verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE habe das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. Bislang sei diese Position noch nicht neu besetzt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...