Der heutige Dividenden-Abschlag der Telekom-Aktie bietet eine gute Einstiegsgelegenheit, so Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Denn bei der Telekom läuft es gut, was sie besonders ihrer Tochter T-Mobile US zu verdanken hat. Mehr zum starken Mutter-Tochter-Gespann im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Diese finden Sie HIER.