IRW-PRESS: BlueOcean NutraSciences Inc.: BlueOcean NutraSciences meldet europäische Bestellung von Krabbenöl-Produkten

BlueOcean NutraSciences meldet europäische Bestellung von Krabbenöl-Produkten

Toronto (Ontario), 1. Juni 2017 - BlueOcean NutraSciences Inc. (TSX-V: BOC) (BlueOcean oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von einem Vertriebshändler aus der Europäischen Union seine erste Bestellung von Krabbenölprodukten - das Omega-3-Krabbenöl Pure Polar®, Sport AXTM und Joint AXTM - erhalten hat.

Die Bestellung ist das Ergebnis des Bestrebens zu Beginn des Jahres 2017, zuverlässige Vertriebshändler in Deutschland und anderen EU-Ländern zu identifizieren und sich mit diesen zu treffen. Diese Bestellung ist der Beginn des Vertriebs der weltweit ersten auf Krabbenöl basierenden Nahrungsergänzungsmittel des Unternehmens jenseits des nordamerikanischen Marktes. Der europäische Omega-3-Markt macht über 20 Prozent der globalen Omega-3-Umsätze aus und die europäische Nahrungsergänzungsmittelbranche weist einen Wert von einer Milliarde Dollar auf. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, den Vertrieb in Nordamerika, Europa und Asien zu expandieren.

Dr. Marvin Heuer, CEO von BlueOcean, sagte: Der europäische Markt weiß um die Vorteile von Produkten wie Omega-3-Fettsäuren sowie Krillöl und durch die Einführung unserer einzigartigen Krabbenölprodukte hoffen wir, von unseren starken Produktvorteilen und einem sachkundigen europäischen Kundenstamm profitieren zu können. Wir suchen weiterhin nach Vertriebshändlern in Asien, das eine schnell wachsende Nahrungsergänzungsmittelbranche aufweist. In der vergangenen Woche haben wir einen kanadischen Vertriebspartner gewonnen und wir arbeiten weiterhin am Abschluss von Vereinbarungen mit zusätzlichen Vertriebspartnern in den USA.

Über BlueOcean

BlueOceanNutraSciences Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen (TSX-V: BOC), dessen Ziel darin besteht, wirksame, innovative und nachhaltige Produkte aus natürlichen Quellen zu entwickeln, um die Lebensqualität seiner Kunden zu steigern. Die erste Spezialitätenzutat von BlueOcean ist sein mit einem Patent geschütztes Shrimpöl, das die Grundlage für seine drei aktuellen Verbrauchermarken darstellt. Shrimpöl wird aus nachhaltig zertifizierten Kaltwassershrimps aus dem Nordatlantik (als Nebenprodukt des Koch- und Schälprozesses von Shrimps) hergestellt und enthält Phospholipid-gebundene Omega-3-Fettsäuren sowie 40 Mal mehr natürliches Astaxanthin als Inhaltsstoffe von Krillöl.

Seine einzigartigen Nährwerteigenschaften ermöglichen es dieser Zutat, zahlreichen Gesundheitsanforderungen auf unterschiedlichen Märkten gerecht zu werden, einschließlich des vier Milliarden Dollar schweren Omega-3-Herzgesundheitsmarktes, des neun Milliarden Dollar schweren Gelenkgesundheitsmarktes und des zehn Milliarden Dollar schweren Sportnahrungsergänzungsmarktes. BlueOcean vermarktet seine Shrimpölzutat über eine Reihe von Verbrauchermarken, die eigens für diese spezifischen Märkte formuliert werden.

BlueOcean vermarktet sein Shrimpöl zurzeit im Rahmen von drei Verbrauchermarken: Pure Polar® Omega-3-Shrimpöl, Joint AXTM und Sport AXTM. Die Produkte können online unter purepolarlabs.com erworben werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.blueoceannutra.ca oder kontaktieren Sie Sam Kanes, VP Strategy and IR, unter 416-315-7477 oder Dil Vashi, VP Operations, unter 416-859-0909.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von BlueOcean hinsichtlich seines Geschäftes und des wirtschaftlichen Umfeldes, in dem es aktiv ist, basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, welche nur schwer kontrollierbar oder vorhersehbar sind. Daher könnten sich die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, weshalb sich die Leser nicht auf solche Aussagen verlassen sollten. Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39941 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39941&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09579 D2023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA09579D2023

AXC0202 2017-06-01/14:45