Hamburg - Silber/USD gehörte lange Zeit zu den Top-Renditebringern in 2016 , so Chartanalyst Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Das Jahreshoch habe zwischenzeitlich bei 20,79 US-Dollar notiert. Das sei am 02. August 2016 gewesen. Seither habe sich ein kurzfristiger Abwärtsmodus ausgebildet. Manifestiert und beschleunigt worden sei dieser damals durch ein klassisches Gap-Closing mit anschließender Black-Marubozu-Kerze am 04. Oktober 2016.

