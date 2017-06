Basler AG übernimmt mycable GmbH

Ahrensburg, 1. Juni 2017 - Die Basler AG, führender Hersteller von Industriekameras, übernimmt mit sofortiger Wirkung 100 % der Anteile der mycable GmbH mit Sitz in Neumünster. Sie hat dazu heute mit Herrn Carstens-Behrens, Gründer und Geschäftsführer der mycable GmbH, und dessen Holdinggesellschaft tecraise GmbH als Verkäuferin einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag geschlossen. Der Kaufpreis wird zu 20 % in Basler-Aktien und zu 80 % in bar bezahlt. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Herr Carstens-Behrens wird auch zukünftig für die mycable GmbH und die Basler AG tätig sein.

Basler ist Marktführer bei hochwertigen digitalen Kameras für Computer Vision-Anwendungen in Fabrikautomation, Medizin und Verkehr. Die Kameras von Basler werden von OEM-Kunden in Maschinen und Geräte integriert und zeichnen sich durch einfache Integration, kompakte Größe, exzellente Bildqualität sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Computer Vision. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Nordamerika.

Die mycable GmbH ist ein hoch spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich von Embedded Computing-Systemen. Gegründet in 2001, unterstützen die 13 Mitarbeiter der mycable GmbH ihre Kunden bei der Auswahl von Embedded Computing-Architekturen. Im Kundenauftrag werden Prototypen und Serienprodukte entwickelt. Bei Bedarf übernimmt mycable auch die Koordination der Produktion von Prototypen und Kleinserien. Die Kunden sind hauptsächlich im Bereich der Automobil- und Computer Vision-Branche tätig. Der Umsatz in 2016 betrug rund 2,6 Mio. Euro.

"Für mycable ist der Vision-Markt bereits jetzt das stärkste Marktsegment. Durch die Zugehörigkeit zur Basler-Gruppe können wir unser Know-How über den weltweiten Marktzugang der starken Marke Basler anbieten und so optimales Wachstum im Embedded Vision-Markt erreichen" sagt Michael Carstens-Behrens.

Die Basler AG setzt auf den Embedded Vision-Trend und geht davon aus, dass die dominierende PC-Architektur heutiger Vision-Systeme durch Embedded Prozessor-Architekturen langfristig merklich substituiert wird. Darüber hinaus bieten Embedded Vision-Systeme durch sehr kleine Bauformen und geringe Kosten die Möglichkeit, neue Anwendungsfelder für Computer Vision zu erschließen. Um dies möglich zu machen, muss der Integrationsaufwand für Embedded-Vision-Technologien gegenüber heute deutlich verringert werden. Vor diesem Hintergrund " ergänzt das technologische Know-how von mycable hervorragend unser Kompetenzprofil und wird uns entscheidend dabei unterstützen, Embedded Vision-Technologie für einen breiteren Anwenderkreis nutzbar zu machen", so Arndt Bake (Vorstand Marketing, CMO).

Basler ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463100, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

