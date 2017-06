Die Deutschen meinen, spontan online zu shoppen. Doch eine neue Studie zeigt: Zu bestimmten Zeitpunkten füllen sie ihren elektronischen Warenkorb besonders gern. Was häufig drin landet, und wie viel sie dafür ausgeben.

Alles, was das Verbraucherherz begehrt, ist heutzutage nur einen Mausklick entfernt: 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über. Das verleitet die Mehrheit der Deutschen zu der Aussage, dass sie für ihren Online-Kauf keinen bestimmten Zeitpunkt bevorzugen.

Doch eine Befragung unter mehr als 1.000 deutschen Verbrauchern zwischen 18 und 69 Jahren zeigt: Die Deutschen shoppen am liebsten abends und samstags im Internet. Jeder dritte Befragte gab an, am Samstag online seine Einkäufe zu erledigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...