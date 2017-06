Eine Delegation des indischen Energieministers besuchte kurzfristig eine Fabrik des insolventen Solarkonzerns. Teilnehmer bekunden Interesse an deutscher Solartechnik. Weitere Gespräche mit Solarworld wurden vereinbart.

Unerwarteter Besuch bei Solarworld: Eine Delegation des indischen Energieministers besichtigte nach Handelsblatt-Informationen aus Unternehmenskreisen am Mittwoch eine der beiden Betriebsstätten des insolventen Photovoltaikkonzerns. Die Inder haben sich von Solarworld-Vertretern über den Stand der Technik im Solarsektor aufklären lassen. Es wurden weitere Gespräche vereinbart.

Das Treffen kam kurzfristig zustande. Am Rande des Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den vierten deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin haben die Inder den Wunsch geäußert, mit Solarworld ins Gespräch zu kommen.

"Wir werten dieses Interesse der Delegation aus Indien als weiteres positives Signal", erklärt Horst Piepenburg, der Insolvenzverwalter von Solarworld, am Donnerstag. Er will die gesamte Solarworld-Gruppe an einen Investor verkaufen und hat dafür die global agierende Investmentbank Macquarie mit der Suche beauftragt. Macquarie hat bereits mit der Suche begonnen. Möglicherweise werden sie in Indien fündig. Das Land will in den nächsten Jahren massiv in erneuerbare Energien investieren.

Solarworld musste Mitte Mai Insolvenz beantragen, ...

