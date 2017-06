WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai geringfügig aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,1 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Die Unterindikatoren entwickelten sich durchwachsen. Zulegen konnte etwa der Indikator für die Neuaufträge. Nach unten ginge es für die Kennzahlen zur laufenden Produktion und zur Preisentwicklung.

Der am Markt stark beachtete ISM-Indikator liegt weiter klar über der Schwelle von 50 Punkten. Er deutet damit eine wachsende Industrieproduktion an. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die Entwicklung im Überblick

Mai Prognose Vormonat Einkaufsmanagerindex 54,9 54,8 54,8 Beschäftigungsindex 53,5 -- 52,0 Auftragsindex 59,5 -- 57,5 Preisindex 60,5 -- 68,5 Produktionsindex 57,1 -- 58,6

(Angaben in Punkten)

/bgf/jkr/he

