Garbsen, 1. Juni 2017 - Auf der heutigen Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics AG im Hannover Congress Centrum blickte der Vorstandsvorsitzende Dr. Ingo Bretthauer zunächst auf das "bislang schwierigste Geschäftsjahr der Firmengeschichte" zurück. In seiner Rede erläuterte er den ca. 300 anwesenden Aktionären die Gründe für die schwache Performance des Laserspezialisten im Jahr 2016. Mit einem Umsatz von 91 Mio. EUR und einem operativen Ergebnis (EBIT) von - 6,8 Mio. EUR war es laut Bretthauer "alles andere als zufriedenstellend." Erwartungsgemäß mussten die Aktionäre auch in diesem Jahr auf eine Dividende verzichten.

Deutlich positiver sieht Bretthauer in die Zukunft. "Wir haben 2016 weitreichende Maßnahmen ergriffen und sehr konsequent umgesetzt. Die guten Zahlen der letzten Quartale deuten darauf hin, dass LPKF sich jetzt wieder auf einem profitablen Wachstumskurs befindet." Mit einem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2017 von 65 % gegenüber dem Vorjahr und stark steigenden Auftragseingängen fühlt sich LPKF jetzt gut aufgestellt, um im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 92 -100 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 1 - 5 % zu erzielen. Der Aktienkurs kletterte seit Jahresanfang über 45 % auf 10,64 EUR (30.5.2017) pro Aktie.

Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Aufsichtsrat von drei auf vier Personen zu erweitern und zwei neue Personen in den Aufsichtsrat zu wählen. Bei den neuen Aufsichtsratsmitgliedern handelt es sich zum einen um Dr. Dirk Michael Rothweiler, CEO der First Sensor AG, und zum anderen um Dr. Markus Peters, Direktor (CFO) der DMG MORI ECOLINE Holding AG. Beide verfügen über umfassende Erfahrungen und Kenntnisse in Industrie, Technologie und Maschinenbau. Mit den personellen Veränderungen wurde der Aufsichtsrat fachlich verstärkt. Gleichzeitig wurde der geänderten Aktionärsstruktur des Unternehmens Rechnung getragen.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

