Veröffentlichung gemäß § 82 Abs. 9 BörseG



Klagenfurt (pta039/01.06.2017/16:48) - Veröffentlichung des Beschlusses der XX. Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, FN 109859 h, über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien



gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG i Vm § 82 Abs 9 BörseG und § 2 Abs 2 VeröffentlichungsV



Zum Tagesordnungspunkt 7 wurde folgender Beschluss gefasst:



Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zu ermächtigen, innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der Beschlussfassung, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung, die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft zum gewichteten Durchschnitt des Börsekurses der letzten sechs Monate vor dem Verkauf mit einem Aufschlag von 5 % unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu verhandeln, die diesbezüglichen Veräußerungsbedingungen festzusetzen und die entsprechenden Veräußerungsverträge im Namen der Gesellschaft abzuschließen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen ausgenutzt werden.



Die durchgeführte Abstimmung ergibt bei einer Präsenz von 18 Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, welche 418.183 Stück Aktien repräsentieren, wie folgt: - Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 418.183 - Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,36 % - Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 418.183 - JA-Stimmen: 418.183 - NEIN-Stimmen: 0 - StimmENTHALTUNGEN: 0



Der Beschlussantrag des Vorstandes und des Aufsichtsrates, den Aufsichtsrat zu ermächtigen, innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der Beschlussfassung, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung, die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft zum gewichteten Durchschnitt des Börsekurses der letzten sechs Monate vor dem Verkauf mit einem Aufschlag von 5 % unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu verhandeln, die diesbezüglichen Veräußerungsbedingungen festzusetzen und die entsprechenden Veräußerungsverträge im Namen der Gesellschaft abzuschließen, hat die erforderliche Mehrheit erreicht und wurde damit von der Hauptversammlung angenommen.



