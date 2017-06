Robert Egger, Gründer und Geschäftsführer der Firma Egger PowAir Cleaning GmbH nahm die Ehrung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen.



Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Christoph Leitl schrieb: "Sie (Robert Egger) sind ein 'Mutmacher' für viele andere Unternehmer in Österreich ... . Dank und Anerkennung für Spitzenleistungen in Innovation und Exzellenz ?!"



Egger PowAir Cleaning GmbH wurde als Start-Up im Juli 2014 von Robert Egger mit 5000 Euro gegründet. Im ersten vollen Geschäftsjahr 2015 erzielte die Firma bereits 1.2 Millionen Euro Umsatz. Im I. Quartal 2017 beteiligte sich STRABAG PFS mit 75%. Robert Egger wurde auf Jahre als Geschäftsführer bestellt.



"Der Roll-Out ist durch die Beteiligung jetzt noch rascher möglich. Für die Industrie und Produktionsbetriebe zählt Größe. Egger PowAir Cleaning wird die Rolle als Technologie- und Preisführer weiter ausbauen. 7 Tage die Woche - 24 Stunden am Tag (24/7), das ist unser Dienstleistungslevel für die Industrie, in ganz Europa," erklärt Robert Egger.



Industrie Groß-Anlagen und Produktionsmaschinen mit kalter Trocken- Druckluft und sonst nichts ... zu reinigen war die zündende Idee von Robert Egger. Das KDL-Verfahren wurde von Egger serienreif in der Praxis der Industrieanlagen-Reinigung 2014 eingeführt. Heute ist dies Stand der Technik in diesem Bereich.



0% Wasser - 0% Chemie - 100% Reinigung mit kalter Trockendruck-Luft, das ist der USP von Egger PowAir Cleaning.



