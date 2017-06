Zürich (ots) - Nach ihrem erfolgreichen Start im April zieht die

NR SWISS AG eine erste, positive Zwischenbilanz. "Wir haben sehr

schnell renommierte Kunden gewonnen, die wir mit unseren

individuellen Lösungen, der Qualität und unserem Service überzeugen

konnten", berichtet Nikolaus Zumbusch, Geschäftsführer der NR SWISS

AG. "Diese positive Resonanz freut uns sehr und bestätigt uns

zugleich in der Überzeugung, dass es wichtig ist, flexible und

leistungsstarke Alternativen auf dem Schweizer Markt zu bieten."



Damit die Kunden auch in Zukunft von der zuverlässigen Belieferung

und der umfassenden und persönlichen Beratung der NR SWISS AG

profitieren können, wurde das Team in den Bereichen Business

Development und Analyse weiter vergrössert. Deshalb hat das

Unternehmen vor kurzem in Stans (NW) seinen zweiten Standort eröffnet

und freut sich, damit auch gleichzeitig ein Commitment zum

Wirtschaftsraum Zentralschweiz abgeben zu können.



Medienvielfalt dank internationalem Netzwerk



Doch nicht nur im Schweizer Markt ist die Entwicklung für die NR

SWISS AG positiv. Dank des umfangreichen Schweizer Mediensets stossen

ihre Angebote auch bei ausländischen Medienbeobachtern auf Interesse.

So konnten bereits erste zukunftsweisende Partnerschaften vereinbart

werden. Diese intensivierte Zusammenarbeit mit zahlreichen

internationalen Medienbeobachtern hat zur Folge, dass die NR SWISS AG

ihren Kunden nun noch umfangreichere Mediensets aus diversen Ländern

anbieten kann.



NewsRadar® nun exklusiv bei der NR SWISS AG erhältlich



Die NR SWISS AG stellt ihren Kunden seit dem 1. Juni als einziger

Dienstleister in der Schweiz das bewährte Online-Portal NewsRadar®

zur Verfügung. Es bildet die optimale Basis für eine crossmediale

Medienbeobachtung, strategisches Content-Marketing und Influencer

Research. "Die intelligente Verknüpfung von Expertenwissen und

Maschinenkönnen ermöglicht es uns, gezielt auf die Wünsche unserer

Kunden einzugehen", erklärt Maria Joller, Key Account Managerin. "Das

unterscheidet uns von automatisierten Monitoring-Paketen und anderen

standardisierten Angeboten." Zusätzlich zum bewährten NewsRadar®

profitieren die Kunden der NR SWISS AG auch von neuen Technologien

wie dem erweiterten NewsRadar+® und dem leistungsstarken Influencer

Tool.



Über die NR SWISS AG



Die NR SWISS AG ergänzt mit ihren umfassenden und flexibel

anpassbaren Lösungen für Medienbeobachtung, Medienanalyse, Influencer

Research in allen Medienkanälen (Print, Online, RTV, Social Media)

seit dem 1. April 2017 die Palette der klassischen Medienbeobachter

in der Schweiz. Die Berater von NR SWISS verstehen sich als

persönliche Wegbegleiter ihrer Kunden und unterstützen sie bei der

digitalen Transformation ihres Geschäfts mit Expertise, Engagement

und bewährter Technologie.



Kontakt:

Nikolaus Zumbusch

Geschäftsführung

NR SWISS AG

Bahnhofstrasse 108

8001 Zürich



Riedenmatt 4

6371 Stans



044 210 09 80

presse@nrswiss.ch

www.nrswiss.ch