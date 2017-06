Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Pyrgos (pta041/01.06.2017/17:42) - Pressemitteilung



DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERLEITUNG IN DIE ODER INNERHALB DER USA; KANADA; JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT



QCP HOLDINGS LTD. plant die Platzierung von bis zu 463.062 Aktien der All for One Steeb AG



Die QCP HOLDINGS LTD., eine Tochtergesellschaft der QINO CAPITAL PARTNERS AG (künftig firmierend als QINO AG), beabsichtigt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bis zu 463.062 Aktien der All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001) an ausgewählte institutionelle Investoren zu platzieren. Dies entspricht einem Anteil bis zu 9,3% am Grundkapital. Die Platzierung soll bis zum 2. Juni 2017 abgeschlossen sein. Bei vollständiger Platzierung erhöht sich der Streubesitz der Gesellschaft auf bis zu ca. 34%.



Im Rahmen der Transaktion agieren die Baader Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner und die BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Co-Bookrunner.



Disclaimer:



Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Dieses Dokument stellt auch keinen Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung dar. Die Verbreitung dieses Dokuments und der darin enthaltenen Informationen kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere oder die Weiterleitung oder den Besitz dieser Mitteilung in irgendeiner Rechtsordnung ermöglichen würden, in der für diesen Zweck zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Jegliche Missachtung kann zu einer Verletzung des Wertpapierrechts einer solchen Rechtsordnung führen.



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor einer Registrierung unzulässig wäre, dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, außer auf Basis einer Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act. Der Verkäufer hat keine Registrierung in den USA vorgenommen, beabsichtigt keine Registrierung und keine Durchführung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren in den USA. Eine Verbreitung dieses Dokuments und der darin enthaltenen Information in den USA, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA ist untersagt.



Dieses Dokument stellt kein Angebot für Wertpapiere an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich dar, noch beabsichtigt sie, einen Anreiz für eine Anlagetätigkeit im Sinne des Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") des Vereinigten Königreichs zu sein. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Pressemitteilung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden.



Rückfragehinweis: Gerhard Auer Tel. + 357 9919 0382 e-mail: ga@qino.com



