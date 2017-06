Unterföhring (ots) - - Erstmals zeigen Sky Deutschland und Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) das UEFA Champions League Finale 2017 in Cardiff in Virtual Reality - Abonnenten des PlayStation®Plus-Services (PS Plus) mit einer PlayStation®VR (PS VR) sehen das Spiel zwischen Real Madrid und Juventus Turin live als Virtual-Reality-Stream über Sky Ticket - Sky ist das Zuhause des Sports - linear, mobil und in Virtual Reality



1. Juni 2017 - Am kommenden Samstag steht mit dem UEFA Champions League Finale 2017 der Höhepunkt des europäischen Fußballjahres an. Das Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin in Cardiff betritt eine neue Welt - eine neue Realität für Live-Fußball dank Virtual Reality. Sky Deutschland und SIEE bieten Zuschauern die einzigartige Möglichkeit, ins virtuelle Cardiff Millennium Stadium einzutauchen - ohne die Couch zu verlassen mit einem neuen innovativen Weg, Live-Sport zu erleben. Abonnenten des PS Plus-Services mit einem PS VR Headset haben per Mail einen Link erhalten, mit dem sie sich bis zum heutigen Donnerstag Mitternacht kostenlos für Sky Ticket registrieren können (http://skyticket.4theplayers.de/). Mit der PS VR Live App können die teilnehmenden Nutzer so das Finale live in Virtual Reality genießen mit 180°-Blick, Live-Match-Statistiken und Social Media Feeds - integriert in einer virtuellen Hospitality Box.



Sky ist das Zuhause des Sports und bietet das exklusivste Portfolio in Deutschland und Österreich mit der Bundesliga, UEFA Champions League, Handball, Tennis, Formel 1, Golf sowie weiteren exklusiven Live-Sport. Sportfans haben die Wahl, ob sie die komplette Bandbreite als klassisches Abo inklusive Sky Go oder völlig flexibel mit Sky Ticket und ohne Vertragsbindung genießen wollen - linear, mobil und jetzt auch erstmals mit Fußball in Virtual Reality.



Alice Mascia, Executive Vice President Products und Marketing bei Sky Deutschland: "Sony und Sky sind zwei Innovationsführer und haben große Leidenschaft für ein tolle Kundenerlebnisse. Wir leisten Pionierarbeit in Sachen Virtual Reality und Live-Sport: Nach mehreren VR-Live-Tests kommen erstmals Kunden mit Playstation®VR in den Genuss einer Live-Übertragung der UEFA Champions League in Virtual Reality in Deutschland. Wir freuen uns, zukünftig neue Projekte zu entwickeln, um das wachsende Interesse an Virtual-Reality-Inhalten zu befriedigen."



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



Über Sony Interactive Entertainment



Sony Interactive Entertainment (SIE) umfasst die Marke PlayStation® und die dazugehörige "Familie" an Produkten und Serviceleistungen. Sony ist heute einer der weltweiten Marktführer in interaktivem, digitalem Entertainment. Seit der Einführung der ersten PlayStation 1994 in Japan entwickelte Sony bahnbrechende Innovationen zu etablierten Markenprodukten. Zur "Familie" der PlayStation Produkte und Services gehören PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®Store, PlayStation®Plus, PlayStation[TM]Video, PlayStation[TM]Music, PlayStation[TM]Now sowie die renommierten Softwaretitel der SIE Worldwide Studios. Mit dem Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, ist SIE eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit globalen Funktionen und regionalen Zentralen in Kalifornien, London und Tokio.



