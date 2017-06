Toronto (ots/PRNewswire) -



Das ukrainisch-kanadische Nachrichtenoutlet New Pathway fragt sich, ob der Erzbischof von Konstantinopel und ökumenische Patriarch Bartholomew jemals ernsthaft in Erwägung ziehen wird, der orthodoxen Kirche in der Ukraine die Unabhängigkeit zu gewähren.



In der detaillierten und ziemlich bewegenden Zusammenfassung listet Oleksandr Yudin eine Anzahl von Beschwerden auf, die sich im Lauf des Versuchs, eine vereinigte, vom Moskauer Patriarchat unabhängige und von Konstantinopel als solche anerkannte ukrainische orthodoxe Kirche zu errichten, angesammelt haben. Der Artikel zeigt die Schwierigkeiten und Probleme auf dem Weg zur Erreichung ihres Ziels auf. Kontinuierliche Auseinandersetzungen mit der mächtigen "Moskauer Lobby", sechs mit dem Patriarch von Konstantinopel abgehaltene Sitzungen von ukrainischen Amtsträgern während der ersten sechs Monate von 2016, ihr Angebot, das 10-Millionen USD Gebäude im historischen Zentrum von Kiew zu kaufen, um die Repräsentation der Mutterkirche aufzunehmen... Bis jetzt hat all dies zu keinem definitiven Ergebnis geführt.



Letzten Januar hörte die Heilige Synode des ökumenischen Partiarchats den Bericht der Sonderkommission, die nach Erhalt der Beschwerde von ukrainischen Parlamentariern zu diesem Thema eingerichtet wurde. Wie es Oleksandr Yudin von New Pathway sagt, "die Heilige Synode traf eine listige und wirklich byzantinische Entscheidung: Kiew nicht ausdrücklich abzulehnen, aber auch keine ernsthaften Schritte nach vorne zu unternehmen." Der Autor bemerkt jedoch dazu: "Kiew verzagt nicht und ist bereit, einen Kompromiss einzugehen", wobei er besondere Hoffnung auf die Teilnahme des Premierministers der Ukraine, Volodymyr Groysman an den Gesprächen mit Konstantinopel setzt.



