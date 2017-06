FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM

05.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2017.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.400 EUR

DWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG INH 0.740 EUR

O4B XFRA DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.066 EUR

CSB XFRA BMG8114Z1014 COSCO SHIPP.INTL(HK)HD-10 0.012 EUR

CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.040 EUR

HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS 0.007 EUR

1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.249 EUR

04T XFRA KYG887641085 TIAN GE INT.HLDGS DL-0001 0.008 EUR

4AH1 XFRA ID1000125503 ACE HARDWARE IND. RP 10 0.001 EUR

G51 XFRA KYG3825B1059 GENSCRIPT BIOT. DL-,001 0.001 EUR

A2XN XFRA KYG2953R1149 AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 0.134 EUR

RSL2 XFRA DE000A1PHBB5 R. STAHL AG NA O.N. 0.600 EUR

5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.045 EUR

TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.401 EUR

AD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.285 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.062 EUR