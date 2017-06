Medienmitteilung

Zürich, 2. Juni 2017; 7.15 Uhr MEZ

Robert Wigger wird neuer Chief Business Officer

Robert Wigger zum neuen Chief Business Officer ab 1. September 2017 ernannt

Ralf Brandmeier, Leiter Geschäftskundenbereich ad interim und Verantwortlicher Transformationsprozesse, stellt reibungslosen Übergang sicher

Wie am 11. Mai 2017 anlässlich der (Publikation der Quartalszahlen: http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_2581/MM_2017-05-11_Q117_DE.pdf) bekannt gegeben, hat sich der frühere Chief Business Officer, Max Nunziata, entschlossen, aus privaten Gründen zurückzutreten. Aus vertraglichen Gründen konnte der Nachfolger am 11. Mai 2017 noch nicht bekannt gegeben werden.

«Wir freuen uns, dass wir heute Robert Wigger als neu ernannten Chief Business Officer ankündigen können. Robert kommt von Hewlett-Packard Enterprise, wo er zuletzt als Vice President für das Service Provider Geschäft in Europa verantwortlich war. Zuvor war er in verschiedenen Senior Management Positionen bei HP Schweiz, Compaq und Macrotron tätig.

Robert verfügt über eine ausgewiesene Erfahrung im erfolgreichen Aufbau und in der Führung von leistungsstarken Verkaufsorganisationen. Er bringt exzellente strategische Fähigkeiten in der Geschäfts- und Verkaufsplanung mit sich. Robert hat damit die perfekten Voraussetzungen, die Entwicklung unseres Geschäftskundenbereichs in eine stark kundenorientierte Organisation weiter voranzutreiben, um den Kundenbedürfnissen voll und ganz zu entsprechen und Sunrise im Markt weiter zu differenzieren», sagt Olaf Swantee, CEO von Sunrise.

Ralf Brandmeier, direkt dem CEO unterstellt, wird den Geschäftskundenbereich weiterhin ad interim bis zum Start von Robert Wigger per 1. September 2017 leiten und einen nahtlosen Übergang sicherstellen.

