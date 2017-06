Im Mai schickte sich die Aktie der Deutschen Bank kurzzeitig an, aus der seit dem letzten Dezember ausgebildeten Seitwärtsrange nach oben auszubrechen. Mit dem jüngsten Kursrutsch ist das Vorhaben vorerst gescheitert, die Nachrichten aus der Branche sind zu schlecht.

Die Krise des Bankensystems in Europa war in den letzten Monaten kein Topthema mehr, jetzt rückt sie aber wieder in den Vordergrund. Denn insbesondere im Süden des Kontinents sind die großen Probleme mit faulen Krediten weiterhin ungelöst.

In Spanien könnte immerhin die sechstgrößte Bank, die Banco Popular, abgewickelt werden, wenn sich kein Investor findet. In Italien stehen sogar zwei Institute, Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...