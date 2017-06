Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta006/02.06.2017/07:50) - Bayreuth, 2. Juni 2017 - 7C Solarparken meldet heute den weiteren Portfolioaufbau mit zwei neuen PV-Projekten mit einer Leistung von jeweils 750 kWp. Das erste Projekt wurde als Freiflächen-Projekt auf dem konzerneigenen Grundstück in Grafentraubach (Bayern) mit PV-Modulen der Neo Solar Power errichtet mit bereits abgeschlossener EEG-Inbetriebnahme. In Nettgau (Sachsen-Anhalt) wird das zweite Projekt als Dachanlage gebaut. Das Management hat sich hier für First Solar Series-4 (117,5 Wp) entschieden. Entsprechend dem aktuellen EEG 2017 erhalten PV-Anlagen bis 750 kWp einen festen Einspeisetarif und sind von dem Ausschreibungsverfahren ausgenommen.



Nach dem Netzanschluss beider Projekte wächst das IPP-Portfolio der 7C Solarparken auf 107 MWp.



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierten Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 107 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).



(Ende)



Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie), DE000A2DAP26 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1496382600648



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)