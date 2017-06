Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Das Jobwachstum in den USA dürfte im Mai zwar etwas nachgelassen haben, aber auf einem soliden Niveau geblieben sein. Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 184.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 4,4 Prozent prognostiziert und für die Stundenlöhne ein Zuwachs von 0,2 Prozent. Im April hatte sich der Stellenaufbau stärker als erwartet vom witterungsbedingten Rückschlag im März erholt. Es waren 211.000 zusätzliche Stellen entstanden, und die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent gefallen. So niedrig war die Arbeitslosigkeit zuletzt im Mai 2007. Volkswirte erwarten, dass der robuste Stellenaufbau im Mai angehalten hat, wollen aber einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote nicht ausschließen. Das liegt vor allem daran, dass sich wegen der guten Arbeitsmarktlage wieder mehr bisher Entmutigte auf die Jobsuche machen könnten, was die Quote für sich genommen erhöhen würde.

TAGESTHEMA II

Die USA wollen aus dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz aussteigen. Dies gab Präsident Donald Trump bekannt. Das Abkommen vom Dezember 2015 behandle sein Land "sehr unfair", sagte er. Es führe zu Jobverlusten in den USA und Einbußen in der Lebensqualität. Trump kündigte an, seine Regierung wolle in neue internationale Verhandlungen über ein Klimaschutz-Abkommen einsteigen, um einen "fairen" Deal für die Vereinigten Staaten zu erreichen. Mit sofortiger Wirkung werde seine Regierung die Umsetzung von Maßnahmen einstellen, die der Erfüllung der Vorgaben aus dem Pariser Abkommen dienten. Die Staats- und Regierungsschefs Deutschlands, Italiens und Frankreichs bekräftigten "mit größtem Nachdruck" ihre Verpflichtung, das Übereinkommen von Paris rasch in die Tat umzusetzen. Als Reaktion auf die Entscheidung zieht sich Tesla-Chef Elon Musk aus den Beratergremien der US-Regierung zurück.

Die Pariser Vereinbarung gilt als Meilenstein im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der Ausstieg aus dem Abkommen ist allerdings ein langwieriger Prozess. Ihren Austritt erklären können die USA erst frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung, dies ist im November 2019. Wirksam wird der Austritt dann erst ein Jahr danach.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +184.000 gg Vm zuvor: +211.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,27% gg Vm 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -43,71 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,10 +0,23% Nikkei-225 20.207,51 +1,75% Hang-Seng-Index 25.919,40 +0,43% Kospi 2.371,49 +1,15% Shanghai-Composite 3.097,67 -0,16% S&P/ASX 200 5.786,10 +0,84%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen herrscht am Freitag eine positive Stimmung - trotz des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Weltklimaabkommen. Wie weithin erwartet und deshalb ohne großen Einfluss auf die Finanzmärkte verkündete US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen. Die Börsen in Südkorea und auf Taiwan marschieren Richtung Rekordhochs und der japanische Leitindex Nikkei-225 überspringt erstmals seit 18 Monaten die Schallmauer von 20.000 Punkten. Die Aktienkurse folgen damit weitgehend den guten US-Vorgaben. An der Wall Street hatten alle drei wichtigen Indizes auf Rekordhochs geschlossen. Angetrieben von einem schwachen Yen führt die Börse in Tokio das Feld in Asien an. Der US-Dollar wertete zum Yen im Verlauf des Vortags bereits auf und zieht im asiatischen Geschäft weiter an. Den Spielverderber liefert einmal mehr die Börse in Schanghai, wo der Composite nachgibt. Bereits am Vortag hatten die chinesischen Aktienkurse dem Geschehen in der Region hinterhergehinkt. Händler verweisen auf zuletzt enttäuschende Wirtschaftsdaten, konkret den Caixin-Einkaufsmanagerindex. Die Kurse in Seoul profitieren derweil von einer ungebrochen von Konjunkturoptimismus getragenen Stimmung, nachdem das südkoreanische BIP nach oben revidiert worden ist. Am Aktienmarkt sind Exportwerte in Tokio angesichts der Yen-Schwäche gesucht. In Sydney ziehen BHP Billiton mit der US-Klimapolitik um 1,3 Prozent an, obwohl sich der Bergbaukonzern, der auch Kohle fördert, enttäuscht über Trumps Entscheidung geäußert hat. Der Ölmarkt lässt sich von Trumps Klimapolitik nicht aus der Reserve locken, die Preise fallen. Der US-Ausstoß war zuletzt auf das höchste Niveau seit August 2015 geklettert.

US-NACHBÖRSE

Broadcom wies nach der Schlussglocke besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen aus. Der Umsatz schoss auf Jahressicht um 18 Prozent in die Höhe, Analysten hatten dem Konzern weniger zugetraut. Auch ergebnisseitig schnitt die Gesellschaft besser als prognostiziert ab. Zudem überraschte das Unternehmen auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv. Der Kurs kletterte um 4,5 Prozent. Workday büßten 1,2 Prozent ein. Händler taten sich mit einer Begründung für die Kursreaktion schwer, denn der digitale Dienstleister für das Personalwesen hatte einen Umsatzausblick über Markterwartung geliefert und auch mit den Erstquartalszahlen besser als prognostiziert abgeschnitten. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben. Allerdings war die Aktie seit Mitte April auch schon sehr gut gelaufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.144,18 0,65 135,53 6,99 S&P-500 2.430,06 0,76 18,26 8,54 Nasdaq-Comp. 6.246,83 0,78 48,31 16,04 Nasdaq-100 5.816,51 0,48 27,71 19,59 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,97 Mrd 1,45 Mrd Gewinner 2.467 1.496 Verlierer 540 1.500 Unverändert 90 119

Freundlich - Der überraschend gute ADP-Arbeitsmarktbericht zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft verhalf den US-Börsen zu neuen Rekordständen. Sie weckten Hoffnungen, dass auch der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag von einer sehr guten Beschäftigungslage zeugen werde, hieß es. Dass die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM ebenso enttäuschten wie die Bauausgaben, fiel nicht ins Gewicht. Auch nachdem US-Präsident Trump den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen offiziell verkündet hatte, was weithin bereits erwartet worden war, verteidigten die Kurse ihre Gewinne. Unter den Einzelwerten fielen Hewlett Packard Enterprises um 6,9 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen des Unternehmens enttäuscht hatten. Palo Alto (+17,2 Prozent) hatte dagegen die Erwartungen übertroffen. PPG Industries legten um 2,6 Prozent zu nach der endgültig gescheiterten Übernahme von Akzo Nobel. Praxair reagierten mit einem Plus von 1,4 Prozent auf die Zustimmung des Linde-Aufsichtsrats zur Fusion der beiden Konzerne.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 1,2 1,28 9,2 5 Jahre 1,76 0,6 1,75 -16,4 7 Jahre 2,02 0,7 2,01 -22,6 10 Jahre 2,22 1,4 2,21 -22,5 30 Jahre 2,87 0,5 2,86 -20,1

Am Anleihemarkt holten die Kurse anfängliche Verluste nach den enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes auf und zeigten sich letztlich kaum verändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 12:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,1218 +0,0% 1,1214 1,1229 +6,7% EUR/JPY 125,26 +0,3% 124,89 124,79 +1,9% EUR/GBP 0,8711 +0,1% 0,8703 0,8745 +2,2% GBP/USD 1,2877 -0,1% 1,2885 1,2843 +4,4% USD/JPY 111,66 +0,3% 111,36 111,12 -4,5% USD/KRW 1122,05 -0,0% 1122,14 1121,07 -7,1% USD/CNY 6,8146 +0,1% 6,8078 6,8059 -1,9% USD/CNH 6,7868 +0,5% 6,7530 6,7587 -2,7% USD/HKD 7,7917 +0,0% 7,7915 7,7919 +0,5% AUD/USD 0,7390 +0,2% 0,7377 0,7398 +2,4%

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Euro gab im Tagesverlauf etwas nach und tendierte im US-Handel dann seitwärts über der Marke von 1,12 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1210 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,95 48,36 -0,8% -0,41 -15,5% Brent/ICE 50,26 50,63 -0,7% -0,37 -14,5%

Die Ölpreise profitierten nur kurz von überraschend deutlich gesunkenen US-Rohölvorräten. Im späten Geschäft bröckelten die Gewinne ab. Der Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen wird laut Beobachtern am Ölmarkt zwar positiv gesehen, doch gebe es keine klaren Vorstellungen davon, wann dieser Schritt tatsächlich vollzogen werde. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte zum Settlement nur noch um 8 Cent auf 48,36 Dollar zu.

