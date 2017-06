Die CR Capital Real Estate AG habe die Analysten von GBC mit der Ergebnisentwicklung positiv überrascht. Auch für das nächste Jahr sei mit einem deutlichen Ergebnissprung zu rechnen, weswegen die Analysten ihr positives Rating bestätigt haben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 habe die CR Capital Real Estate AG einen deutlichen Anstieg der Veräußerungsumsätze auf 17,16 Mio. Euro (Vorjahr: 8,09 Mio. Euro) erzielt. Damit seien die erzielten Umsätze (inkl. Bewirtschaftungserlöse) in Höhe von 17,50 Mio. Euro exakt im Rahmen der Erwartungen der Analysten ausgefallen.

Das Veräußerungsergebnis in Höhe von 1,24 Mio. Euro (Vorjahr: -0,69 Mio. Euro) und das Bewirtschaftungsergebnis in Höhe von 0,26 Mio. Euro (Vorjahr: 0,58 Mio. Euro) haben nach Darstellung der Analysten unter Berücksichtigung von Bewertungserträgen in Höhe von 1,65 Mio. Euro (Vorjahr: 3,94 Mio. Euro) zu einem Rohertrag von 3,96 Mio. Euro (Vorjahr: 5,23 Mio. Euro) geführt. Aufgrund der damit im Vorjahresvergleich niedrigeren Bewertungserträge habe sich das EBIT leicht auf 2,38 Mio. Euro (Vorjahr: 2,72 Mio. Euro) reduziert. Insgesamt liege die Ergebnisentwicklung jedoch deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Mit einer Eigenkapitalquote von 82,9 Prozent (31.12.15: 57,6 Prozent) weise die Gesellschaft eine im Branchenvergleich überdurchschnittlich gute Eigenkapitalausstattung auf. Dieser hohe Wert sei laut GBC der Finanzierungsstrategie des Unternehmens zu verdanken, die auf einer weitgehenden Veräußerung der Bauvorhaben bereits bei Baubeginn basiere, wodurch die Finanzierung auf der Ebene der Erwerber stattfinde.

Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden Geschäftsjahre begründet GBC nach eigenen Angaben vor allem mit dem aktuellen Großprojekt in Schkeuditz bei Leipzig. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 gehen die Analysten zunächst von der Übergabe von ca. 15 Reihenhäusern aus, während der Großteil des ersten Bauabschnitts mit der Übergabe der übrigen 80 Häuser erst im kommenden Geschäftsjahr 2018 umsatzwirksam werde. Jedoch plane die Gesellschaft einen Teil des baureifen und damit entwickelten Baufeldes vorab zu veräußern und damit im Vorfeld Umsatz- und Ergebnisbestandteile zu realisieren.

Ab dem kommenden Geschäftsjahr erwartet GBC im Zuge der Finalisierung des ersten Bauabschnitts einen signifikanten und nachhaltigen Umsatzsprung auf über 33 Mio. Euro. Aufgrund der guten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells gehen die Analysten für die nächsten Geschäftsjahre von einem Anstieg der EBIT-Marge auf etwa 20 Prozent aus.

GBC hat einen fairen Unternehmenswert von 2,85 Euro (bisher: 2,75 Euro) je Aktie ermittelt, wobei die leichte Kurszielanhebung ausschließlich auf einem Roll-Over-Effekt basiere. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs der CR Capital Real Estate AG in Höhe von 1,64 Euro vergibt GBC weiterhin das Rating "Kaufen".

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15263.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.