FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Plus sind die deutschen Aktien-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der Ausbruch des S&P-500-Index in den USA aus seiner Konsolidierungsspanne zieht auch hierzulande den Markt nach oben. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.13 Uhr um 36 auf 12.730,5 Punkte und bricht damit ebenfalls aus seiner zweiwöchigen Spanne aus. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.748 und das Tagestief bei 12.729 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.100 Kontrakte.

June 02, 2017

