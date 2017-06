Unterstützt durch freundliche Konjunkturdaten starteten die europäischen Börsen mit Zuwächsen in das neue Monat. Die Einkaufsmanagerindices in Deutschland und in der Eurozone lassen auf eine optimistische Stimmung und auf eine gute Auftragslage schließen. Im Fokus des Interesses standen gestern vor allem Bankaktien aus Italien und Spanien. Einerseits billigte die EU-Kommission die Pläne für eine Rettung der italienischen Monte dei Paschi di Siena, andrerseits machten Gerüchte um eine mögliche bevorstehende Abwicklung der spanischen Banco Popular die Runde. Die Titel brachen daraufhin um knapp 18,0% ein. Stark war Airbus, der Flugzeugbauer stand wegen unterzeichneter Vereinbarungen mit China im Rampenlicht und legte knapp 3,0% zu. Auch Nokia...

Den vollständigen Artikel lesen ...