Bis vor wenigen Tagen schien ein Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang zu Paris St. Germain nur eine Frage der Zeit. Laut Reviersport gibt es jedoch noch Hoffnung für den BVB. Der Bundesliga-Torschützenkönig könnte nun vielleicht doch bei der Borussia bleiben. Bei Paris scheint nun Alexis Sanchez ganz oben auf der Wunschliste zu stehen. Ohne Zweifel, für den BVB ist Aubameyang quasi wie eine Art Lebensversicherung. In 128 Spielen hat der Knipser 85 Tore für die Borussia geschossen. Auf der anderen Seite muss auch immer wieder betont werden, dass die BVB-Macher um Watzke und Zorc wichtige Säulen im BVB-Spiel wie Gündogan oder Mkhitaryan immer wieder mit mindestens gleichwertigen, jungen Kickern ersetzt haben. Siehe Julian Weigl oder Ousmane Dembélé. Zu Schnäppchenpreisen verpflichtet. Sind zum Beispiel die Marktwerte beider Spieler in den letzten zwölf Monaten in die Höhe geschossen. Neue Studie - BVB holt auf Interessant ist sicherlich auf eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Das "Football Benchmark"-Team von KPMG hat seine jährliche Studie zu Wert der europäischen Spitzenclubs vorgelegt. Dabei werden Kriterien wie Rentabilität, Popularität, sportliches Potenzial, Medieneinnahmen und Stadionrechte in die Bewertung einbezogen. Insgesamt wurden 32 Clubs unter die Lupe genommen. Auf Rang 1 liegt Manchester United mit rund 3.1 Milliarden Euro bewertet. Auf Platz 2 wird Real Madrid (2.97 Milliarden Euro) geführt vor dem FC Barcelona (2,76 Milliarden) und dem FC Bayern München (2,44 Milliarden). Borussia Dortmund rangiert auf Platz 12 mit einem Wert von 971 Millionen Euro. Verglichen mit einem Börsenwert von 573 Millionen Euro. Das zeigt, die Aktie hat auf jeden Fall weiter Luft nach oben. 7,50 Euro sind möglich Es bleibt dabei: Die BVB-Aktie spiegelt den Marktwert der jungen Kicker in keinster Weise wider. Auch in der kommenden Saison können sich die Spieler wieder auf Europa größter Fußballbühne präsentieren. Das wird die Marktwerte weiter klettern lassen. Der BVB wird aktuell an der Börse mit 573 Millionen Euro bewertet. Zu wenig. Anleger sollten den aktuellen Rücksetzer nutzen, um bei knapp 6,00 Euro eine Position aufzubauen. Wird der Widerstand bei 6,45 Euro aus dem Markt genommen, lauter das nächste Ziel 6,85 Euro. 7,50 Euro sollten dann nur noch eine Frage der Zeit sein.

