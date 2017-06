Die GoingPublic Media AG (ISIN: DE0007612103) will der für den 25. Juli in München geplanten Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 45 Cent je Aktie auszuschütten. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro. Der Umsatz stieg in der AG im Geschäftsjahr 2016 auf Basis vorläufiger Zahlen von 2,77 Mio. Euro auf ca. 2,82 ...

