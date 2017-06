FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CTM XETR HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.142 EUR

SZG XETR DE0006202005 SALZGITTER AG O.N. 0.300 EUR

NEM XETR DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.650 EUR

WUW XETR DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EUR

BC8 XETR DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.500 EUR

FIE XETR DE0005772206 FIELMANN AG O.N. 1.800 EUR

FNTN XETR DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N. 1.600 EUR