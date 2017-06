FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XETR FR0010655597 BNP P.E.L.CAR.100 CLASSEO

PND XETR NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5

IMO XETR AT0000809058 IMMOFINANZ AG INH.