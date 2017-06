BERLIN (IT-Times) - China kommt der deutschen Autoindustrie entgegen: Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gestand Chinas Ministerpräsident Li Keqiang deutschen Autobauern in Sachen Elektroautos mehr Zeit zu. China will im Kampf gegen die Luftverschmutzung weniger Abgase in der Luft haben....

Den vollständigen Artikel lesen ...