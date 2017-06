Bonn - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zog gestern vor dem Hintergrund guter US-Konjunkturdaten moderat um 2 Basispunkte auf 2,22% an, so die Analysten von Postbank Research.Ihr deutsches Pendant sei dieser Bewegung zunächst gefolgt und am Nachmittag um gut 2 Basispunkte auf 0,32% gestiegen, habe in der Folge aber wieder nachgegeben und schlussendlich mit 0,30% wieder auf ihrem Niveau vom Vortag gelegen. Die Renditen 5- und 2-jähriger Bundesanleihen seien um jeweils einen Basispunkt auf -0,42% beziehungsweise -0,71% gestiegen. (02.06.2017/alc/a/a)

