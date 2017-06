Die Analysten von Barclays bewerten die Aktien der voestalpine nach der Vorlage der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2016/17 weiter mit "Overweight". Das Kursziel liegt bei 46,00 Euro.

Der operative Gewinn (Ebit) sei deutlich über den Erwartungen gelegen, bewertet Barclays-Analyst Vladimir Sergievskiy die Quartalsbilanz positiv. Alle vier Geschäftsbereiche der voestalpine hätten ihre Profitabilität sowohl gegenüber vierten Quartal des Vorjahres als auch zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich verbessert. Zudem habe der Stahlkonzern wegen einer starken Entwicklung beim Cashflow seine Nettoverschuldung verringert.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag wurde die Aktie der voestalpine an der Wiener Börse bei 39,375 Euro gehandelt, womit sie 0,22 Prozent im Plus lag.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/bel

AFA0016 2017-06-02/10:20

ISIN: AT0000937503