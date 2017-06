-------------------------------------------------------------- Zum Contest http://ots.de/lad1r --------------------------------------------------------------



Köln (ots) - Manche Sommermomente währen ewig, insbesondere, wenn sie auf atemberaubenden Fotografien festgehalten werden. Genau solche Momente sucht der Online-Fotoservice Pixum bei seinem diesjährigen internationalen Sommer-Fotowettbewerb mit dem Motto Endless Summer. Teilnehmen können Fotobegeisterte aus insgesamt acht europäischen Ländern. Sie sind dazu aufgerufen, ihre schönsten Sommer-Erinnerungen in sechs verschiedenen Kategorien auf contest.pixum.de/endlesssummer hochzuladen. Der Wettbewerb läuft vom 1. Juni bis zum 30. September 2017. Den Siegern winken Preise im Gesamtwert von rund 13.000 Euro.



Seit gestern können bis zum 30. September alle Fotobegeisterten ihre besten Sommerbilder auf der Wettbewerbsplattform hochladen. Nach einmaliger Registrierung hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, in sechs verschiedenen Kategorien bis zu zehn eigene Fotos einzureichen. Die Kategorien umfassen die Themengebiete: "Eindrucksvolle Natur", "Einzigartige Begegnungen", "Überwältigende Höhen", "Geliebte Heimat", "Glitzernde Gewässer" und "Faszinierende Formen". Anfang Oktober werden die Gewinner-Fotos durch eine fachkundige Jury gewählt.



Auf die Sieger warten Preise rund um das Thema Sommer, Reise und Fotografie. Der Hauptpreis ist eine Traumreise zu einem Ziel nach Wunsch im Wert von 2.500 Euro. Zusätzlich werden sowohl Gewinner in den verschiedenen Kategorien als auch Landessieger aus Deutschland, Dänemark, Frankreich, England, Italien, Spanien, den Niederlanden und Schweden gekürt.



