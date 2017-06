Essen - Obwohl der ADP-Bericht sich in den vergangenen Monaten nicht immer als sonderlich guter Indikator für den US-Arbeitsmarktbericht herausgestellt hat, reagierten die Investoren gestern auf die überraschend hohe Zahl an Stellen, die geschaffen sein könnten, so die Analysten der National-Bank AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...