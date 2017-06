Die US-Bank JPMorgan hat Unibail-Rodamco wegen mehr Optimismus in puncto Mietentwicklung von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 250 auf 270 Euro angehoben. Die Wirtschaftserholung in Kontinentaleuropa treibe die Mietentwicklung, schrieb Analyst Neil Green in einer Studie vom Freitag zu den Aktien des französischen Immobilien- und Investmentunternehmens./mis/ag

