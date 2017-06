Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 55,10 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Im 1. Quartal 2017 steigerte die EQS Group ihre Umsatzerlöse um 49,4% auf 6,90 Mio. EUR (VJ: 4,62 Mio. EUR). Hintergrund dieses deutlichen Umsatzwachstums war insbesondere die Vollkonsolidierung der ARIVA.DE. Rein organisch konnte die EQS Group um 13% wachsen, was in etwa einem Umsatz von 5,22 Mio. EUR entspricht. Dennoch sind auch diese 13% organisches Wachstum als äußerst dynamisch einzustufen und lagen damit deutlich über dem Vorjahreswert. Einer der wichtigsten Wachstumstreiber bleibt nach wie vor das Inkrafttreten der MAR (Market Abuse Regulation) am 01.06.2016. Im Rahmen der MAR wurden die Publikationspflichten für Ad hoc Bekanntmachungen sowie im Bereich der Directors' Dealings Meldungen signifikant verschärft. Somit wurden Unternehmen gezwungen, zusätzliche Meldungen über die Plattform der EQS Group zu versenden, welche wichtige Umsatz- und Ergebnisbeträge liefert. Darüber hinaus wurde mit Inkrafttreten der MAR das Führen von Insiderlisten gefordert. Die EQS erkannte frühzeitig den Bedarf einer digitalen Online-Lösung für das Führen von Insider Listen und entwickelte schon vor der MAR den INSIDER MANAGER, welcher alle Erfordernisse der Regulierung abdeckt. Der INISDER MANGER ist ein weiteres Tool auf der EQS Plattform und generiert seit der Einführung zusätzliche wiederkehrende Erlöse. Gegenwärtig konnte bereits über die Hälfte des deutschen Marktes mit dem INSIDER MANAGER abgedeckt werden, mit steigender Tendenz. Der Bedarf nach dem MAR-konformen Führen der Insider Listen ist auch außerhalb Deutschlands gegeben und somit versucht die EQS Group nun auch weitere Märkte zu erschließen. Ergebnisseitig ist die EQS Group weiterhin von der globalen Wachstumsstrategie geprägt. Zum einen erhöhte sich das EBIT von 0,04 Mio. EUR (Q1 2016) auf 0,16 Mio. EUR (Q1 2017), anderseits lag dieses Ergebnis unter dem langjährigen Durchschnitt. Maßgeblich beeinflusst wurde dieses Ergebnis durch die zusätzlichen Infrastrukturaufwendungen im Zuge der globalen Expansion. Im Vergleich hierzu erhöhte sich auch das Non-IFRS EBIT von 0,16 Mio. EUR (Q1 2016) auf 0,33 Mio. EUR (Q1 2017). Das Non-IFRS EBIT ist bereinigt um planmäßige Abschreibungen auf erworbene Kundenstämme, Kaufpreisallokationen und Akquisitionsaufwendungen. Dementsprechend wirken hier die Akquisitionen weniger stark auf diese Ergebnisgröße und zeigt ein aussagekräftigeres Bild zur operative Entwicklung der EQS Group. Insgesamt konnte somit das Ergebnis deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Bilanziell ist das Unternehmen weiterhin sehr solide aufgestellt. Das Eigenkapital reduzierte sich minimal durch den Periodenfehlbetrag von 0,09 Mio. EUR. Gleichsam erhöhte sich die Netto-Verschuldung von 0,43 Mio. EUR (31.12.2016) auf 2,00 Mio. EUR (31.03.2017), bedingt durch die Aufstockung der ARIVA.DE Anteile. Auf Basis der Ergebnisse aus dem ersten Quartal 2017 bestätigen wir unsere Prognose und wir gehen weiterhin davon aus, dass die EQS Group von dem globalen Marktumfeld profitiert. Mit dem Inkrafttreten der MAR zeigte sich beispielhaft, wie sich durch zusätzliche Regulierungen das Umsatz- und Ergebnisniveau des Unternehmens langfristig steigert. Darüber hinaus expandiert die EQS Group erfolgreich an die wichtigsten globalen Börsen. Insbesondere die asiatische Dependance erreichte nun erstmalig einen Break- even. Auf Basis unseres unveränderten DCF-Modells bewerten wir die EQS Group AG weiterhin mit 55,10 EUR je Aktie. Der Aktienkurs der EQS Group entwickelte sich äußerst dynamisch im abgelaufenen Quartal und liegt gegenwärtig bei 53,60 EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund des bereits hohen Aktienkurses ergibt sich ein Kurspotenzial in von 2,8% und daher vergeben wir das Rating Halten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15273.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

