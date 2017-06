München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



(ADAC Verlag GmbH & Co. KG) Viele Urlauber zieht es im Sommer zu den zahlreichen Festen, Events und Märkten in ganz Deutschland. Insbesondere Wohnmobilfahrer können die komfortable Möglichkeit nutzen, flexibel anzureisen - ohne Planung, Buchung und Zeitdruck. Damit bei der Suche nach einem passenden Stellplatz keine wertvolle Urlaubszeit vergeudet wird, informiert der ADAC Stellplatzführer 2017 über Park-und Übernachtungsmöglichkeiten in Veranstaltungsnähe. Hier eine Auswahl von besonderen Events inklusive der optimalen Stellplätze für Camper:



- Die Internationale Gartenschau 2017, ein Festival internationaler Gartenkunst und grüner Lebenskultur, lädt bis zum 15. Oktober nach Berlin ein. Besucher können sowohl den WohnmobilPark Berlin als auch den Wohnmobilstellplatz Köpenicker Hof nutzen. In der Nähe des WohnmobilParks werden zudem Dampferfahrten und geführte Kanutouren angeboten.



- Die Feuerwerksspektakel "Rhein in Flammen" finden bis zum 16. September an verschiedenen Rheinabschnitten statt. Entlang des Flusses liegen viele schöne Stellplätze, aber einen besonderen Logenplatz für Camper gibt es "Am Rheinufer" in Braubach.



- Die Schweriner Schlossfestspiele präsentieren dieses Jahr das Musical "West Side Story" vom 30. Juni bis zum 6. August. Das Sportbootzentrum Ziegelsee, die Marina Nord mit Blick auf den Heidensee und die Freizeitanlage Kaspelwerder bieten Wohnmobilfahrern Stellplätze an. Im Sportbootzentrum können Urlauber durch die direkte Lage am Wasser auch die Möglichkeit zum Wassersport und zum Angeln nutzen.



- Vom 2. Juni bis zum 2. Juli findet in der Würzburger Residenz das älteste Mozartfest Deutschlands statt. Einen Wohnmobilstellplatz gibt es am Winzerhof in Randersacker. Die zahlreichen Weingüter des Ortes laden Weinliebhaber zu Verkostungen ein.



- Kaufbeuren im Allgäu: Beim "Tänzelfest" vom 13. bis 24. Juli stellen Kinder in historischen Kostümen die Geschichte ihrer Heimatstadt nach. Weitere Höhepunkte sind neben dem großen Handwerkermarkt spannende Ritterkämpfe sowie Musik- und Tanzaufführungen. Der Wohnmobilstellplatz Kaufbeuren bietet eine ideale Parkmöglichkeit. Kletterbegeisterte finden in der Nähe des Stellplatzes das Kletterzentrum des Alpenvereins.



Der ADAC Stellplatzführer 2017 stellt auf 1.440 Seiten mehr als 5.750 Stellplätze in 37 europäischen Ländern vor. Ausführliche Informationen zu nahegelegenen Freizeitmöglichkeiten, Versorgungs- und Entsorgungsstationen sowie ein 5-Sterne-Bewertungssystem ergänzen die umfassenden Beschreibungen der Stellplätze. Nicht zu vergessen: Für die Saison 2017 ist die ADAC CampCard im Wert von 10 Euro im Buchpreis enthalten. Der Stellplatzführer ist für 22,80 EUR im Buchhandel sowie in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac-shop.de erhältlich.



OTS: ADAC SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122834.rss2



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Maxi Hartung Tel.: (089) 7676-3867 marion-maxi.hartung@adac.de