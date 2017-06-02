DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
M4E AG INH. O.N. MU4 DE000A0MSEQ3 02.06.2017 12:55 CET
START PRETRADING: 12:55 CET
START RESTART AUCTION:
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION:
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