von Lars Winter, Euro am Sonntag Am Samstag fand in Berlin etwa das DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund statt. Am kommenden Samstag stehen sich in Cardiff im Endspiel der Champions League Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin gegenüber. Buchmacher erwarten ein Duell auf Augenhöhe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...