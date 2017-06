Weiterstadt/Hamburg (ots) -



Am 1. Juni 2017 fand die achte Verleihung des ECHO JAZZ in Hamburg statt - SKODA sorgte als offizieller Förderer zum vierten Mal für eine komfortable Anreise der Künstler und Gäste - Die begehrte Trophäe wurde in 20 Kategorien vergeben - Unter den 30 Shuttlefahrzeugen beeindruckte auch der neue SKODA KODIAQ - Neben echten Promis fuhr SKODA auch ,Stars von nebenan' zur Gala



International, lebhaft und sehr persönlich: Das war der achte ECHO JAZZ in Hamburg. 23 Trophäen gingen am gestrigen Donnerstagabend auf dem Werftgelände von Blohm+Voss über die ECHO JAZZ-Bühne. Ob jung oder alt, Neueinsteiger oder alter Hase, aus Deutschland oder weiter Ferne - die Gewinner des Abends hatten alle eines gemeinsam: ihre Begeisterung für den Jazz. Bereits zum vierten Mal sorgte SKODA als offizieller Förderer für eine komfortable Vorfahrt der Stars und Gäste am roten Teppich.



Die Deutsche Phono-Akademie ehrte auch in diesem Jahr wieder herausragende Jazztalente mit dem ECHO JAZZ. Über eine Trophäe durften sich unter anderem die Newcomerin Anna-Lena Schnabel, der Jazzpianist Michael Wollny sowie das herausragende Projekt in Erinnerung an das schwedische Ausnahmetrio ,E.S.T. Symphony' freuen. Der Preis für das Lebenswerk ging an den deutschen Saxophonisten Klaus Doldinger. Die Jazzlegende ist besonders bekannt für die von ihm komponierte Titelmusik von ,Das Boot' und ,Tatort'. Als erfolgreichstes und meistverkauftes Album erhielt ,Take Me To The Alley' von Gregory Porter den Bestseller-Award. Neben emotionalen Dankesreden fesselten die Live-Auftritte von Lucia Cadotsch sowie dem Pianisten Joachim Kühn zusammen mit dem Saxophonisten Émile Parisien das Publikum. Mitreißend wie immer: Klaus Doldinger mit seiner Band ,Passport'.



Zu der einzigartigen Kulisse auf dem Werftgelände von Blohm+Voss im Hamburger Hafen wurden nationale und internationale Künstler der Jazzszene in eleganten SKODA Limousinen chauffiert. Darunter auch das charmante Moderatorenduo des Abends: Neben Unterhaltungskünstler Götz Alsmann genoss erstmals auch der schwedische Comoderator Nils Landgren auf der Rückbank des VIP-Shuttles ,die Ruhe vor dem Sturm'. Der Schwede begeisterte die Jazzkenner vor Ort nicht nur als Gastgeber, sondern auch als Posaunist der Band ,Funk Unit'.



Nicht nur beim ECHO JAZZ, auch bei weiteren renommierten Veranstaltungen, wie dem ECHO KLASSIK, dem Filmfest Hamburg und den European Film Awards ist SKODA als offizieller Shuttlepartner unterwegs. Neben den Stars der Jazzszene wurden auch in diesem Jahr Musikbegeisterte als sogenannte skodastars am roten Teppich des ECHO JAZZ vorgefahren. Dabei machten nicht nur die nationalen und internationalen Gäste, sondern auch die eleganten SKODA SUPERB-Limousinen und -Kombis sowie der dynamische KODIAQ eine gute Figur.



