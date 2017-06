Die größten Unternehmen der Welt - Hightech - Made in USA - Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft

Apple, Amazon, Alphabet und Facebook sind nach der Marktkapitalisierung die größten Unternehmen der Welt. In dieses Quartett reiht sich noch ein alter US-Hightech ein, nämlich Microsoft. Auch andere bekannte US-Technologieunternehmen wie Elektromobilhersteller Tesla werden an der Börse hoch bewertet, häufig höher als viele DAX®-Konzerne. Wie könnte die Entwicklung nach der jüngsten Kursrally weitergehen?



Während der Dow Jones und der S&P 500® Gewinne von knapp zehn Prozent in diesem Jahr erzielten, schaffte die US-Technologiebörse Nasdaq einen Zuwachs von 18 Prozent. Noch besser wird es, wenn man sich die größten Unternehmen im Index anschaut. Am schwächsten sind noch Alphabet und Facebook mit Jahresgewinnen von knapp 25 Prozent, besser lief es bei Apple und Amazon mit rund 30 Prozent und Spitzenreiter des erwähnten Quintetts ist Tesla mit rund 60 Prozent. Natürlich treiben die Hightech-Werte auch den S&P 500® an, allerdings sind die Gewichte in diesem breiteren Index geringer als im Nasdaq. So führt Apple mit einem Indexgewicht von 3,8 Prozent die Rangliste klar an, vor dem Zweitplatzierten Microsoft mit 2,6 Prozent, gefolgt von Amazon mit 1,8 Prozent und Facebook mit 1,7 Prozent.



Die Bewertung ist bei zahlreichen dieser Aktien nach den kräftigen Kursgewinnen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Einzig Apple liegt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 15 unter dem KGV des S&P 500®, der aktuell bei etwas über 18 Liegt. Ohne den Cash-Anteil von 250 Milliarden ergibt sich sogar ein KGV von 10. Die Hoffnungen bei Apple ruhen auf dem neuen iPhone 8, das einen bedeutenden Upgrade beinhalten soll und im Herbst auf den Markt kommen dürfte. Ein gelungener Launch sollte auch die Aktie beflügeln. Außerdem verkauft Apple viele iPhones mit größeren Bildschirmen, die eine bessere Marge haben. Der Nachteil ist, dass Apple immer noch sehr von der iPhone-Entwicklung abhängig ist, da der Umsatzanteil dieses Produkts rund 70 Prozent beträgt.



Fast im Gleichschritt marschieren Amazon und Alphabet auf die 1000-Dollarmarke ihrer Aktien zu. Internethändler Amazon knackte diese Marke bereits und ihre jüngste Entwicklung bestätigt die positive Entwicklung. Die Unternehmensergebnisse waren zuletzt besser als erwartet, vor allem die Marktstellung beeindruckt. So wird die Dominanz von Amazon für andere Einzelhändler allmählich zum Problem. Zahlreiche Einkaufszentren in den USA haben schließen müssen und auch der bisherige Platzhirsch Wal-Mart schwächelt. Internetgigant Alphabet dominiert dagegen klar den Suchmaschinen- und damit den Internetwerbemarkt. Auch sie haben im vergangenen Quartal besser als erwartete Ergebnisse abgeliefert. Aber auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz ist Alphabet führend und ihre Chips sind vielseitig einsetzbar wie etwa beim autonomen Fahren, Robotics, Virtual Reality und Smartphones sowieso.



Tesla dominiert zwar noch lange nicht den Automobilmarkt, aber mit seinem neuen, erschwinglicheren Model 3 will der Konzern mehr Elektroautos verkaufen und einen ersten Schritt in Richtung Massenmarkt unternehmen. Das Auto soll 35.000 Dollar kosten, aber dafür deutlich weniger Features haben als das teurere Model S, das 80.000 USD kostet. Die ersten Autos werden wohl erst Ende des Jahres auf den Markt kommen, die Vorschusslorbeeren konnten Tesla-Aktionäre schon mal einstreichen.



